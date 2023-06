Transformers: Il Risveglio, arrivano i giocattoli del film targati Hasbro!

Prima di diventare una saga cinematografica capace di macinare milioni di dollari (e più di qualche critica tutt'altro che benevola), Transformers è stato soprattutto un nome associato a giocattoli capaci di incantare i bambini di tutto il mondo: in occasione dell'uscita del nuovo capitolo del franchise, dunque, è giusto tornare alle origini.

Mentre si parla già di un sequel di Transformers: Il Risveglio a prendere la parola è infatti Hasbro, che per celebrare l'arrivo del film in sala è pronta a lanciare sul mercato una nuova linea di giocattoli interamente dedicata ai nuovi protagonisti di una serie che, al netto di qualunque critica negativa, continua a mantenere un appeal decisamente alto anche agli occhi dei più piccoli.

Ecco quindi la Transformers Beast Allianceche vede Transformers e Maximals a dar vita a un'alleanza mai vista prima: i Battle Changers e i Beast Weaponizer sono in grado di convertirsi in pochissimi passaggi, ma a questi si aggiungono anche i Beast Combiner, animali capaci di trasformarsi in impenetrabili armature per difendere il proprio Autobot. A questi vanno inoltre ad aggiungersi le maschere che permetteranno ai bambini (e non solo) di tutto il mondo di trasformarsi nel loro eroe preferito.

Avete già pensato a chi regalare uno dei nuovi Transformers targati Hasbro? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Transformers: Il Risveglio.