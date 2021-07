Transformers, il produttore sul crossover con G.I. Joe:'È inevitabile'

Ultimamente si è parlato molto di un crossover tra Jurassic World e Fast & Furious ma all'orizzonte potrebbe esserci anche un altro incrocio piuttosto interessante, quello tra G.I. Joe e Transformers. Entrambe condividono marchi come Hasbro e Paramount e in passato hanno avuto una lunga storia di connessioni tra fumetti e tv.

Ne ha parlato in questi termini il produttore Lorenzo DiBonaventura:"Sai, la verità è che lo studio è sempre stato contrario. Ogni regime alla Paramount è sempre stato contrario perché prende due franchise e ne fa uno, ma penso che sia inevitabile".



Secondo il produttore ad un certo punto si concretizzerà per forza un crossover tra i due franchise e a dirigerlo potrebbe essere un regista che ha già lavorato a Transformers.

Un nome papabile potrebbe essere Steven Caple Jr., regista di Creed II, attualmente al timone di Transformers: L'ascesa delle bestie. Da due giorni è invece disponibile il trailer finale del reboot di G.I. Joe.

"Steven Caple è un grande fan di G.I. Joe e sta girando Transformers in questo momento" afferma DiBonaventura "E lui era tipo 'Perché non lo fai?' Tutti dicevano 'Beh, prova a fare un film di Transformers davvero buono. Poi ne parleremo'. Forse Steven sarà quello su cui puntare perché li ama entrambi così tanto". La saga di Transformers ha portato grande successo anche a star del calibro di Shia LaBeouf e Megan Fox.



