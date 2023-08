Transformers e quel pazzo di Michael Bay: la prima versione del film era tutta sugli umani

Difficile pensare alla saga dei Transformers senza collegarla agli imponenti Autobot e Decepticon, eppure, stando a una recente intervista dello sceneggiatore Roberto Orci, la versione originale del primo film era incentrata quasi esclusivamente sui personaggi umani.

"È stato molto difficile" ha ammesso Orci. "La prima bozza consisteva quasi del tutto su Shia [LaBeouf] e Megan [Fox]. L'intero film si basava su questo: un bambino cerca realisticamente di ottenere la sua prima macchina, finché non scopre che quest'ultima... ha qualcosa in più. Insomma, probabilmente accade questo quando sei un bambino e improvvistamente ti rendi conto di avere un determinato oggetto". Era il marzo 2020 quando arrivò l'annuncio che Robert Orci avrebbe scritto uno spin-off di Spider-Man.

Quanto alla seconda bozza, "riguarda la necessità di aprirsi al mondo, ed è qui che sono arrivare le altre storie. Avendo realizzato la prima bozza con quella che, essenzialmente, costituisce la spina dorsale della narrazione, abbiamo potuto allungarla e adattare tutto il resto. Sì, è stato davvero faticoso: vorresti sempre che la prima bozza sia perfetta, ma non è stato affatto così, nel nostro caso. Quindi siamo dovuti andare e ritroso e trasformare tutto quanto", a proposito di Transformers!

Non dev'essere stato facile compiere un'operazione di riscrittura così monumentale, ma l'impatto al botteghino e nell'immaginario collettivo non è certo mancato: a fronte di una critica piuttosto tiepida, il film ha incassato quasi 710 milioni di dollari in tutto il mondo e conseguito tre candidature al Premio Oscar (migliori effetti speciali, miglio montaggio sonoro e miglior sonoro). Per fare un tuffo nel lontano 2007, non perdetevi la nostra recensione di Transformers.