Transformers: Paramount lavora a due nuovi film del franchise

Al di là dei giudizi della critica, è innegabile che la saga di Transformers abbia fatto guadagnare un bel gruzzolo a Paramount Pictures, che ha deciso di non abbandonare ancora il franchise. Secondo quanto riporta Variety, due nuove sceneggiature di Transformers sono stati commissionati a due diversi sceneggiatori per due script differenti.

I due autori scelti sarebbero James Vanderbilt e Joby Harold; Vanderbilt ha lavorato di recente come sceneggiatore e produttore di Murder Mystery, film Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Harold si è invece occupato della produzione di John Wick 3 - Parabellum, oltre ad aver collaborato alla scrittura di Army of the Dead, diretto da Zack Snyder.



Secondo Variety una delle due sceneggiature potrebbe essere ambientata nell'universo di Bumblebee, mentre l'altra dovrebbe essere riservata al rinnovamento del franchise originale con un nuovo cast di personaggi, sebbene non siano stati confermati dettagli su entrambi i progetti.

Di certo si sa che Michael Bay non dirigerà il sequel di Transformers: L'ultimo cavaliere. Tempo fa Travis Knight parlò del desiderio di vedere un film ambientato su Cybertron ma nel frattempo la conferma di due progetti in lavorazione sul franchise è un passo avanti nella progettazione della Paramount Pictures, che negli anni ha prodotto una delle saghe più redditizie di Hollywood, nonostante gli ultimi film abbiano fatto riscontrare diverse perdite e un calo d'interesse. Ecco il perché di un rinnovamento che molti fan auspicavano da tempo.