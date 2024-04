Transformers One, svelato il trailer del film animato dal cast stellare!

Il franchise di Transformers è in pieno reboot: Transformers: Il Risveglio ha permesso alla saga di trovare nuova linfa dopo i risultati non particolarmente esaltanti del franchise a cui diede il via Michael Bay nel 2007. Il prossimo passo è conquistare il mondo dell'animazione, come ci ricorda questo nuovo trailer!

Definito da Scarlett Johansson un film diverso da tutto ciò che abbia mai visto, Transformers One si è infatti mostrato ai fan proprio in queste ore con un primo trailer che ha messo in chiaro quanto la produzione abbia puntato in alto, a partire da un cast decisamente stellare che comprende la già citata Johansson, Chris Hemsworth, Jon Hemm, Brian Tyree Henry, Steve Buscemi e Laurence Fishburne!

Il trailer ci ha mostrato per grandi linee quella che sarà la trama del film: si tratta a tutti gli effetti di un prequel incentrato sulla origin story di Optimus Prime, qui mostratoci durante gli anni della sua giovinezza in compagnia di un Megatron all'epoca suo grande amico.

I due, come ben sappiamo, sono destinati a fare grandi cose e le loro strade a separarsi nella maniera più drammatica: sarà questa, presumibilmente, la storia che ci verrà narrata da questo ambiziosissimo film animato. Noi, intanto, vi lasciamo qui un recap di tutto ciò che sappiamo su Transformers One.

