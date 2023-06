Transformers One, Scarlett Johansson ci crede: 'Diverso da tutto ciò che abbia mai visto'

Mentre Transformers: Rise of the Beasts prova a rivitalizzare il lato live-action del franchise, il mondo dell'animazione si prepara ad accogliere questo Transformers One, film che racconterà le origini del rapporto tra Optimus Prime e Megatron e che potrà contare su una Scarlett Johansson decisamente entusiasta della cosa.

Qualche giorno dopo lo slittamento della data d'uscita di Transformers One, infatti, l'ex-Black Widow del Marvel Cinematic Universe si è lasciata andare a un sentito elogio di questo nuovo film animato della saga, dicendosi convinta che si tratti di qualcosa di completamente diverso da qualunque altra cosa vista in precedenza.

"Sì, io interpreto Elita. Sto lavorando con Josh Cooley, che è uno scrittore e regista incredibile e che adoro. Il film è diverso da qualunque altra cosa io abbia mai visto, è davvero unico. E grazie alla scrittura di Josh è davvero... Non lo so, ha qualcosa di particolarmente drammatico. C'è davvero tanto cuore. Credo sia un approccio diverso da tutto ciò che sia mai stato tentato con questa IP, è una cosa a sé stante" sono state le parole dell'attrice.

Cosa ne dite? Siete fiduciosi per questo Transformers One? Credete che l'animazione possa effettivamente risollevare un franchise che negli ultimi anni ha mostrato parecchi segni di stanchezza? Diteci la vostra nei commenti!