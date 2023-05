Transformers One, Paramount posticipa la data di uscita del film d'animazione

Come comunicato ufficialmente nelle ultime ore, Paramount ha deciso di posticipare la data di uscita nelle sale cinematografiche di Transformers One, il nuovo film d'animazione del franchise presentato ad aprile al CinemaCon. L'origin story firmata da Josh Cooley, sarebbe dovuta uscire inizialmente il 19 luglio 2024.

Paramount ha deciso di slittare l'uscita al 13 settembre 2024, poco meno di due mesi dopo la data inizialmente annunciata.

Al momento l'unico competitor in quella data risulta un film senza titolo prodotto da Universal e Blumhouse mentre pochi giorni prima uscirà nelle sale Beetlejuice 2, sequel del cult anni '80 di Tim Burton.



In attesa di vedere il prossimo anno il film animato, tra poche settimane sarà al cinema il prossimo capitolo live action; sul nostro sito trovate i poster de Transformers - Il risveglio.



Creato da Paramount Animation, Hasbro ed eOne, Transformers One racconta la storia di come i giovani Optimus Prime (doppiato da Chris Hemsworth) e Megatron (Brian Tyree Henry) sono passati dall'essere amici fraterni a nemici giurati. Nel cast vocale del film ci sono anche Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm e Laurence Fishburne, nei ruoli di Elita, Bumblebee, Sentinel Prime e Alpha Trion.



Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, il film è co-prodotto anche da Lorenzo DiBonaventura e Michael Bay, con Steven Spielberg tra i produttori esecutivi.

Non perdetevi le prime reazioni a Transformers - Il risveglio, il nuovo film della saga live action.