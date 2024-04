Transformers One: cosa sapere sul nuovo film con Scarlett Johansson e Chris Hemsworth

Quasi un anno esatto dopo il primo annuncio ufficiale di Transformers One, nuovo film animato del franchise di Transformers, Paramount Pictures è tornata al CinemaCon per una presentazione in grande stile.

Il film, che avrà un cast di doppiatori da urlo che include come protagonisti Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Brian Tyree Henry, sarà il primo film d'animazione della serie in quasi quattro decenni e vanterà una spettacolare animazione in 3D: "Sono così incredibilmente orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto", ha detto l'attrice a proposito del film, promettendo che Transformers One - nel quale la star interpreterà Elita-1 - sarà "diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto sullo schermo".

Hemsworth ha rivelato che interpreterà Orion Pax, un giovane Optimus Prime, e ha detto di essere pronto a “rivelare un lato di questo personaggio che il pubblico non ha mai visto prima”. Ha anche reso omaggio all'attore canadese Peter Cullen, voce di Optimus Prime per diversi decenni. Infine, la superstar Marvel ha poi dato il benvenuto al suo “fratello d'armi” Bryan Tyree Henry, che sarà D-16, un giovane Megatron: "Questa storia delle origini racconterà come Optimus e Megatron sono passati dall'essere amici fraterni a nemici giurati".

Il cast includerà anche Keegan-Michael Key nel ruolo di B-127, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm. Transformers One uscirà nei cinema il 13 settembre: il film è stato diretto da Josh Cooley, il regista premio Oscar di Toy Story 4, da una sceneggiatura di Andrew Barrer e Gabriel Ferrari. I produttori sono Lorenzo di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg, tra gli altri.

In attesa del debutto online del trailer, per altri contenuti guardate il primo logo di Transformers One.

Su Il Castello Errante Di Howl (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.