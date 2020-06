Transformers, Michael Bay prescrisse a Megan Fox una dieta a base di torte!

Megan Fox era in splendida forma durante i film di Transformers a cui prese parte: il periodo che la vide al fianco di Shia LaBeouf nei primi capitoli della saga di Michael Bay coincise in effetti anche con quello di maggior popolarità dell'attrice, che diventò in breve tempo una delle donne più desiderate al mondo.

Forma fisica che però, si sa, richiede un bel po' di sacrifici sul piano degli allenamenti e dell'alimentazione mirata: nel caso di Megan, però, ci fu bisogno di uno sforzo decisamente diverso da quello che probabilmente starete immaginando.

Nei giorni immediatamente precedenti all'inizio delle riprese di Transformers - La Vendetta del Caduto Fox aveva infatti perso qualche chilo di troppo e avrebbe dovuto cercare di recuperare in tempi decisamente ristretti. A risolvere la situazione ci pensò però il buon Michael Bay: il regista prescrisse alla sua attrice una soffertissima dieta a base di torte e dolci da seguire nella maniera più rigida possibile.

Il risultato? Ben 5 chili messi nel giro di tre settimane! Insomma, per chi avesse bisogno di metter su qualche chilo una telefonata a Michael Bay potrebbe essere un'idea non del tutto sbagliata... Non che a suggerire alla gente di ingozzarsi di dolci ci voglia una laurea in nutrizione, s'intende. Megan Fox a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Transformers - La Vendetta del Caduto.