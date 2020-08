Transformers, Megan Fox difende Michael Bay: 'Sono contro la cancel culture'

Che il rapporto tra Megan Fox e Michael Bay sul set di Transformers non fosse idilliaco è cosa nota, così come il fatto che i continui screzi tra i due portarono al licenziamento dell'attrice dalla saga che la rese celebre. Fox, però, ci tiene a mettere alcuni paletti intorno alla questione.

Già alcuni giorni fa Megan Fox difese il regista di Transformers da chi lo accusava di aver avuto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi durante le riprese, smentendo categoricamente la cosa e ridimensionando decisamente la portata delle loro liti.

L'attrice è ora tornata a parlare della questione, ribadendo quanto già detto negli ultimi tempi e dichiarandosi assolutamente contraria alla cancel culture: "Non è qualcosa di cui avessi tutto questo desiderio di parlare. Ma non sono per niente d'accordo con la cancel culture, e non voglio che delle persone vengano 'cancellate' per cose che non hanno fatto. Nonostante molte mie relazioni lavorative siano state impegnative, quella in particolare non fu una in cui venni sessualmente aggredita o molestata, quindi sentivo di doverlo difendere e di dover mettere in chiaro questa cosa" ha spiegato l'attrice.

Fox ha poi proseguito: "Avrei un sacco di storie da raccontare, ma nessuna di queste coinvolge Michael. Ho apprezzato molto il supporto delle persone, ma non voglio vivere con qualcosa che non sia la completa verità" ha concluso Fox. Parole inequivocabili, dunque: nonostante il pessimo rapporto tra i due, mai il regista di Transformers si permise di assumere determinati atteggiamenti con la sua attrice: una precisazione tutt'altro che scontata che non può far altro che piacere.