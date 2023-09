Transformers, i Linkin Park chiesero di essere inseriti nella colonna sonora del film

Il franchise di Transformers ha regnato nel cinema di intrattenimento per tantissimi anni rendendo Michael Bay un'icona del cinema action fatto di esplosioni, botte e robot. Pare che moltissimi aspettassero da anni un adattamento in live action addirittura grandi star come i Linkin Park.

A raccontare questo strano evento è stata la protagonista femminile del film, Megan Fox. Dopo il ritorno al cinema di Transformers per il 15esimo anniversario, non si può far altro che ricordare il modo in cui il celebre gruppo punk-rock è finito all'interno della pellicola. Pare che alcuni membri del gruppo fossero particolarmente appassionati del mondo di Transformers e avessero come desiderio avere un proprio brano all'interno del film che all'epoca era ancora in produzione.

Durante un concentro dei Linkin Park al quale Megan Fox stava assistendo, l'attrice fu invitata dietro le quinte per incontrare la band. Fin da subito i membri del gruppo si mostrarono molto interessati al progetto mostrando una vecchia e longeva passione per il mondo di Transformers. Parlando con l'attrice, chiesero di avere un ruolo brano nella colonna sonora della pellicola. Megan Fox propose l'idea ai produttori che accettarono di buon grado il fatto di avere una delle band più famose del momento all'interno del prodotto. Ciò ha portato What I've Done a diventare il brano di chiusura del primo capitolo di Transformers.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Transformers del 2007 diretto da Michael Bay.