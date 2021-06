Transformers - Il Risveglio: tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Nei giorni scorsi Paramount Pictures ha presentato ufficialmente Transformers - Il Risveglio, nuova pellicola ambientata nell'universo del franchise lanciato da Michael Bay, e per la precisione nella stessa timeline del BumbleBee di Travis Knight.

Dalla virtual presentation organizzata per l'avvio della produzione sono emersi anche i primi dettagli sulla trama e i protagonisti, tra cui un Optimus Prime diverso da quello che abbiamo incontrato nei film della saga principale. Per l'occasione, abbiamo raccolto tutte le informazioni in un video che potete visionare comodamente all'interno di questa news o sul canale YouTube di Everyeye Plus, dove potete dare un'occhiata a tutti i nostri contenuti dedicato al mondo del cinema, delle serie TV e degli anime.

Oltre al film diretto da Steven Caple Jr. (Creed II), vi ricordiamo che lo studio sta anche lavorando ad un nuovo capitolo della saga principale e ad altri spin-off tra cui un prequel animato di Transformers affidato a Josh Cooley, regista di Toy Story 4 attualmente al lavoro anche sul live-action di Tower of Terror con Scarlett Johansson messo in cantiere proprio in questi giorni dalla Disney.

Quali sono le vostre impressioni su Transformers - Il Risveglio? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.