Transformers, dove guardare in streaming tutti i film della saga?

Paramount Pictures ha annunciato l'arrivo di Transformers: Il Risveglio, che sarà il primo film di una nuova trilogia. Adesso, in attesa dell'uscita del nuovo Transformers, i fan si chiedono dove possono riguardare le cinque pellicole dirette da Michael Bay: ecco la piattaforma streaming su cui potete trovarle tutte!

Come saprete, Bay ha diretto tutti i film della saga originale, spalmati in un periodo che va dal 2007 al 2017. Si tratta di Transformers, La Vendetta del Caduto, Dark of the Moon, L'era dell'estinzione e L'ultimo Cavaliere. Per la gioia dei fan, tutte le pellicole sono disponibili su Netflix, dove i più appassionati troveranno anche le serie animate come Transformers Prime, War for cybertron - Il regno, War for cybertron - L'assedio e Cyberverse.

E per chi non avesse l'abbonamento a Netflix, niente paura, perché i film sono tutti disponibili anche su Amazon Prime Video, dove però, fatta eccezione per Transformers Prime, non troverete tutte le altre serie offerte da Netflix. Se invece non siete abbonati ad alcuna piattaforma, troverete le pellicole su Infinity, dove potrete noleggiarle.

Siete pronti a iniziare il rewatch? Il tempo sicuramente non vi manca. Infatti sappiamo che Transformers: Il Risveglio, il primo capitolo della nuova trilogia, arriverà in sala non prima del 2023.