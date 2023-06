Transformers, tutti i film in tv e streaming: ecco dove vedere la saga di Michael Bay

Mentre si parla di un possibile film crossover tra Transformers e GI Joe, e in attesa dell'uscita del nuovo capitolo Transformers - Il risveglio, la saga sci-fi che vede protagonisti le razze aliene di Autobots e Decepticons arriva in tv e in streaming.

Da giovedì 1 a venerdì 9 giugno arriva su Sky il nuovo canale tematico Sky Cinema Collection – Transformers, con una programmazione interamente dedicata ai film diretti da Michael Bay e basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80.

È il 2007 quando Michael Bay porta al cinema il primo spettacolare capitolo, Transformers, interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, in cui due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia. Il film è stato candidato a 3 Oscar nel 2008, e nel 2009 ha avuto un sequel con Transformers – La Vendetta del Caduto, nel quale ritroviamo Shia LaBeouf e Megan Fox che, insieme agli Autobot, dovranno combattere contro i Decepticons che hanno intenzione di risvegliare il loro capo supremo.

Il 2011 è stato l’anno di Transformers 3, in cui John Turturro e Rosie Huntington-Whiteley si uniscono a Shia LaBeouf nel cast. Qui gli Autobot non devono solo difendersi dai Decepticons, ma anche da un nuovo terribile nemico. Nel 2014 viene realizzato il quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro, Transformers 4 – L’era dell’estinzione Con Mark Wahlberg e Stanley Tucci, nel quale, cinque anni dopo gli eventi del terzo film, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot. Nel 2017 torna Mark Wahlberg, questa volta insieme ad Anthony Hopkins, in Transformers – L’ultimo cavaliere, in cui un’inaspettata alleanza si rivela l’unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale.

La collection sarà disponibile su Sky, su Sky on demand e in streaming solo su NOW. Per altri contenuti recuperate i poster ufficiali di Transformers - Il risveglio, che arriverà nelle sale italiane dal 7 giugno prossimo.