Transformers, quanti film della saga sono in sviluppo? Facciamo chiarezza

Annunciando lo sviluppo di un nuovo film di Transformers affidato ad Angel Manuel Soto, l’Hollywood Reporter ha confermato l’intenzione di Paramount di continuare ad esplorare il franchise cinematografico lanciato da Michael Bay anche al di fuori della saga principale. Ma quante sono le pellicole di Transformers effettivamente in sviluppo?

Innanzitutto, lo studio ha fissato l'uscita del nuovo capitolo della saga principale, Transformers 6, al 24 giugno 2022. I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che si tratta del progetto scritto da Joey Harold (produttore di John Wick 3 - Parabellum e co-sceneggiatore di Army of the Dead di Zack Snyder) e affidato alla regia di Stephen Caple Jr. (Creed II).

Nel frattempo Paramount sta lavorando anche a due spin-off live action: uno è il già citato lungometraggio diretto da Soto e scritto dallo showrunner di The Defenders Marco Ramirez, e l'altro è un misterioso progetto affidato alla penna di James Vabderbilt che stando a Deadline dovrebbe essere basato su Beast Wars, dunque con protagonisti incentrato su dei robot/alieni in grado di trasformarsi in animali.

Infine, vi ricordiamo che lo scorso aprile eOne e Paramount hanno ingaggiato il regista di Toy Story 4 Josh Cooley per realizzare un prequel animato di Transformers. Scritto da Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (Ant-Man and the Wasp), il film sarà completamente slegato da franchise principale e racconterà la storia di origine di Optimus Prime e Megatron.

