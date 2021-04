Transformers, Dominique Fishback tra i protagonisti del prossimo film del franchise

Dopo l'ingaggio della star di Hamilton Anthony Ramos, continua a prendere forma il cast del nuovo capitolo della saga Transformers. La notizia di oggi è l'annuncio della presenza di Dominique Fishback. L'attrice, vista recentemente in Judas and The Black Messiah, avrà un ruolo da protagonista.

Sapevamo da alcuni mesi che la produzione stava cercando un'attrice alla Tessa Thompson, e a quanto pare alla fine la scelta è ricaduta su di lei.

Il franchise targato Paramount ha avuto inizio con il primo live-action nel 2007, e dopo i cinque film diretti da Michael Bay, che hanno incassato miliardi di dollari, nel 2018 la saga ha avuto un reboot, Bumblebee, diretto da Travis Knight con protagonista Hailee Steinfeld.

Il nuovo Transformers sarà diretto da Steven Caple Jr, regista di Creed 2. Una prima stesura della sceneggiatura è stata scritta da Joby Harold, mentre adesso su quel materiale stanno lavorando Darnell Metayer e Josh Peters. L'uscita del film è prevista per il 2022.

La carriera di Dominique Fishback è iniziata con piccoli ruoli in serie come The Knick e The Americans. Il suo primo ruolo regolare è stato in The Deuce, mentre più recentemente, oltre che in Judas and The Black Messiah, ha recitato nel film Netflix Project Power con Jamie Foxx.

Sulla trama del nuovo Transformers, invece, al momento non sono trapelati dettagli.