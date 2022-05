Transformers L'ultimo Cavaliere: quante volte Michael Bay ha detto addio alla saga?

Questa sera alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda il film Transformers - L'ultimo cavaliere, che attualmente rimane l'ultimo capitolo della saga cinematografica dei robottoni della Hasbro, spin-off su Bumblebee a parte arrivato l'anno successivo. Il prossimo film del franchise dovrebbe essere il soft reboot Transformers - Il risveglio, ma senza Bay.

Il regista americano già al termine della prima trilogia con protagonista Shia LaBeouf aveva giurato di non far più ritorno al franchise, salvo poi smentirsi e rimangiarsi tutto dopo il ritorno alla regia di Transformers 4 - L'era dell'estinzione che vide il cambio nel cast con l'arrivo di Mark Wahlberg come protagonista. Tuttavia, il nuovo annuncio dell'addio è arrivato subito dopo l'uscita in sala de L'Ultimo Cavaliere, tramite il produttore Lorenzo Di Bonaventura:

“Penso che Bay abbia messo in chiaro di aver amato quanto fatto e che non ne avrebbe girati altri. Penso che la risposta sia che stiamo scrivendo una sceneggiatura. A quel punto, una volta avuto uno script che ci convinca, comincio a discuterne. Michael è stato davvero chiaro sul voler affermare che non vorrà farlo. Non lo biasimo. Si è dedicato a lungo per girarli, quasi una decade della sua vita”.

In una recente intervista, invece, realizzata durante la promozione di Ambulance, Bay ha ammesso di aver girato forse troppi film della saga e che avrebbe dovuto ascoltare il consiglio di Steven Spielberg, ovvero di fermarsi al terzo.

“Ne ho fatti troppi. Steven mi aveva consigliato di lasciare: 'Fermati al terzo, fanne tre e poi basta'. E io volevo seguire il consiglio. Ma poi lo studio mi ha pregato di fare il quarto capitolo perché il terzo aveva incassato oltre un miliardo di dollari, e quando abbiamo fatto il quarto anche il quarto ha incassato un miliardo di dollari! Gli dissi di nuovo che mi sarei fermato, e loro mi hanno pregato di nuovo. Avrei dovuto smettere, lo so, ma cavolo se erano divertenti da fare!".