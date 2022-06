Transformers: il primo capitolo della saga torna nei cinema per il 15° anniversario

Transformers tornerà nei cinema per il suo 15° anniversario, offrendo così ai fan la possibilità di rivivere la pellicola di Michael Bay sul grande schermo. Il film verrà proiettato nelle sale statunitensi da domenica 10 luglio a giovedì 14 luglio.

Nonostante i capitoli successivi non siano mai stati pienamente apprezzati, il film del 2007, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Transformers, è entrato nel cuore di molti ed ha rispettato il compito di reintrodurre i famosi robot a tutto il mondo.

In più, questo primo capitolo viene ricordato anche per l'utilizzo degli effetti visivi, con le trasformazioni Autobot e Decepticon eseguite nei minimi dettagli e ottenute tramite robot realmente funzionanti. Anche se questa meccanica non è stata poi ripresa nei film successivi, viene ricordata piacevolmente ancora oggi. Ecco i dettagli sul rilascio nelle sale della pellicola:

"Fathom Events e Paramount Pictures Home Entertainment riporteranno "Transformers" nei cinema di tutta la nazione per celebrare il 15° anniversario del film.

Dal regista Michael Bay e dal produttore esecutivo Steven Spielberg arriva l'emozionante battaglia di successo tra gli eroici Autobot e i malvagi Decepticon. Quando la loro epica lotta arriva sulla Terra, tutto ciò che si frappone tra i Decepticon e il potere supremo è un indizio detenuto da un giovane di nome Sam (Shia LaBeouf).

Il film presenta Shia LaBeouf nei panni di Sam Witwicky. Nel cast sono inclusi anche Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Anthony Anderson, Megan Fox, Rachael Taylor con John Turturro e Jon Voight. Con una sceneggiatura di Roberto Orci e Alex Kurtzman, una storia di John Rogers e Roberto Orci e Alex Kurtzman, il film è prodotto anche da Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, Ian Bryce e i produttori esecutivi di Michael Bay, Brian Goldner e Mark Vahradiano".

Per concludere, vi ricordiamo che la saga continuerà con Transformers: Il Risveglio, primo capitolo di una nuova trilogia del franchise.