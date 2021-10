Transformers: ecco Autobot e Terrorcons nel primo sguardo al nuovo film!

Dopo il primo logo di Transformers: Il Risveglio, il regista Steven Caple Jr. ha offerto ai fan un primo sguardo ufficiale agli Autobot e ai Terrorcon sul set del prossimo film della popolare saga cinematografica creata da Michael Bay.

Le nuove immagini dal set di Transformers: Rise of the Beasts, che potete vedere in calce all'articolo, offrono ai fan una succosa anteprima sia degli Autobot che dei Terrorcon: il regista ha infatti pubblicato sui social due foto dal set per annunciare che "la squadra è pronta", mostrando un gruppo di Autobot in una foto e un gruppo di Terrorcon nell'altra.

Ricordiamo che Il Risveglio fungerà da sequel diretto di Bumblebee, ed è stato scritto da Darnell Metayer e Josh Peters basato su una storia di Joby Harold. Ambientato nel 1994, seguirà una coppia di archeologi di Brooklyn che finisce nel bel mezzo di un conflitto tra tre diverse fazioni di Transformers: i Maximal, i Predacon e i Terrorcon. Anthony Ramos e Dominique Fishback sono i protagonisti, con Peter Cullen che darà la voce a Optimus Prime. "Voglio scoprire di più su Optimus Prime, andare sotto la superficie - andare sotto il metallo, se vuoi - ed esplorare chi è e qual è stata la sua esperienza sulla Terra", ha detto Caple Jr. a proposito dei suoi piani per Transformers: Rise of the Beasts. "I Predacon nel nostro film sono di natura più rettiliana. Ne abbiamo visti alcuni in altri film di Transformers, ma nel nuovo capitolo scopriremo un nuovo lato di questa specie."

Il Risveglio sarà il settimo dei film live-action di Transformers. Il primo è stato rilasciato nel 2007 e da allora sono stati sviluppati costantemente nuovi sequel: dopo Transformers: The Last Knight del 2017, la serie ha cambiato marcia con Bumblebee del 2018, un film spin-off divenuto un grande successo commerciale. Se avete perso il filo degli eventi, su Everyeye trovate il riassunto della saga di Transformers in un video di soli cinque minuti.

Transformers: Rise of the Beasts uscirà nelle sale cinematografiche il 24 giugno 2022: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.