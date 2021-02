Transformers, arrivano i primi dettagli sul nuovo film: svelate ambientazione e storia!

Come annunciato in precedenza, la saga di Transformers si prepara a cambiare pagina con un nuovo film in cantiere, il primo senza Michael Bay alla regia.

Secondo The Illuminerdi la produzione è intenzionata ad iniziare le riprese entro la fine dell'anno, e si muoverà con il titolo provvisorio di Transformers: Beast Alliance.

Il regista di Creed 2, Steven Caple Jr., fresco del suo successo con la leggendaria saga di boxe, è saldamente al posto di guida del franchise di Transformers e stando alle informazioni diramate il nuovo episodio promette di trasformare - letteralmente - la saga: a quanto pare infatti Transformers: Beast Alliance si svolgerà nella sequenza temporale di Bumblebee e sarà ambientato negli anni '90. Il film replicherà le atmosfere di un heist-movie e avrà un'ambientazione piuttosto ampia che partirà da Brooklyn per estendersi fino al Sud America.

Caple e la produzione si stanno attualmente muovendo per scegliere un attore afroamericano o latino tra i venticinque e i trent'anni per il ruolo principale, che sarà affiancato da una co-protagonista femminile leggermente più anziana. Sfortunatamente non si hanno ulteriori dettagli su questo fronte.

Vi ricordiamo che la saga di Transformers sarà ampliata da un film d'animazione ambientato su Cybertron.