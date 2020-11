Transformers, arriva il nuovo film: sarà il primo senza Michael Bay, ecco chi lo dirigerà!

Il nuovo film della saga di Transformers ha trovato ufficialmente il regista che sostituirà per la prima volta nella saga Michael Bay, che sinora ha guidato tutti i capitoli del franchise, ad eccezione di Bumblebee. A dirigere le operazioni di questo nuovo episodio cinematografico di Transformers sarà un regista in buona ascesa.

Si tratta di Steven Caple Jr., regista di Creed II, che erediterà il seggiolino da regista di Transformers da un veterano come Bay.

La celebre linea di giocattoli Hasbro è diventata un punto fermo dell'industria cinematografica nell'ultimo decennio, grazie a Michael Bay e Steven Spielberg.



Bay ha proseguito nel lavoro sulla saga, incassando oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tuttavia dopo gli incassi al ribasso di Transformers - L'ultimo cavaliere, il franchise è stato riproposto con Bumblebee.

All'inizio del 2020 Paramount e Hasbro hanno annunciato l'intenzione di riproporre un altro titolo della saga con l'uscita prevista nel 2022.

La scelta è ricaduta su Steven Caple Jr., dopo il buon riscontro di Creed II che ha registrato un incasso da oltre 200 milioni di dollari. Lo script sarà firmato da Joby Harold. Secondo i report americani il nuovo film sarà in qualche modo legato a Bumblebee.

E proprio su Everyeye potete leggere la recensione di Bumblebee mentre è possibile rivivere l'incontro tra Rocky e Ivan Drago in Creed II, diretto proprio da Steven Caple Jr.