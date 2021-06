Transformers 7, nuova aggiunta al cast! Il nuovo film della saga continua a prendere forma

Dopo le recenti dichiarazioni di Anthony Ramos sul nuovo film di Transformers, torniamo a parlare del prossimo episodio della fortunata saga Paramount grazie ad una nuova aggiunta nel cast.

Si tratta di Luna Lauren Velez, è entrata ufficialmente nel cast di Transformers 7: l'attrice veterana, nota per i suoi ruoli in Spider-Man: Into the Spider-Verse e Dexter, lo ha rivelato durante un'intervista con Comic Book Movie. Mentre discuteva del suo ruolo nell'imminente film d'azione Rogue Hostage, la Velez ha dichiarato: "Sto lavorando a Transformers 7, e sono molto emozionata. Interpreto la madre del personaggio di Anthony Ramos, ma non posso dire molto: ci sono alcune cose molto belle in arrivo"

La famosa attrice televisiva ha aggiunto che far parte della serie di film lanciata al successo mondiale da Michael Bay è stata un'esperienza completamente nuova per lei. "Devo confessare di non aver visto nessuno dei film precedenti, quindi entrare in un progetto come questo, in questo momento, per me è stato davvero un'esperienza nuova e fantastica. Sono davvero emozionata perché sarà un film molto divertente".

Dopo il successo del prequel del 2018 Bumblebee, la Paramount Pictures si è impegnata a continuare il franchise con Steven Caple Jr, regista di Creed II: i protagonisti di questo fantomatico Transformers 7 Anthony Ramos e Dominique Fishback, col progetto destinato ad uscire nel corso del 2022. Per altri approfondimenti, ecco tutti i film di Transformers attualmente in lavorazione.

