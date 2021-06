Transformers 4: quando Michael Bay venne aggredito durante le riprese a Hong Kong

Transformers 4: Age of Extinction fu appunto il quarto film della saga dei Transformers che vide Michael Bay tornare alla regia dopo un iniziale rifiuto di continuare al termine della precedente trilogia. Si tratta anche della pellicola che vede il rinnovamento del cast con Mark Wahlberg scritturato come protagonista al posto di Shia LaBeouf.

Gli incassi al box-office della pellicola mantennero gli standard del film precedente arrivando a sfondare il muro del miliardo di dollari a livello internazionale. Ma questo non vuol dire che la produzione filò liscia come l'olio. Nel corso delle riprese si verificò uno spiacevole episodio occorso proprio a Michael Bay. Il 17 ottobre 2013, infatti, mentre erano in corso le riprese a Hong Kong il regista venne aggredito da due fratelli soprannominati Mak che chiesero anche un pagamento di 100.000 dollari di Hong Kong (circa 13mila dollari americani).

Durante l'incidente, il fratello più grande aggredì anche altri tre agenti di polizia e i due insieme a un terzo uomo di nome Chan vennero arrestati con l'accusa di aggressione e sospetto ricatto. I due Mak vennero ritenuti colpevoli di entrambi i capi d'accusa e incarcerati nel febbraio 2014, con il caso che mise in cattiva luce l'immagine internazionale di Hong Kong.

Questo sicuramente non impedì a Michael Bay di completare le riprese di Transformers 4 e nemmeno di tornare tre anni più tardi con il capitolo successivo della saga, Transformers - L'ultimo cavaliere; quest'ultimo tuttavia incassò solamente 600 milioni di dollari circa, quasi la metà del capitolo precedente, pur non rivelandosi affatto un flop al botteghino. La saga principale è infatti ferma da allora, essendo stata seguita dal solo Bumblebee, sorta di spin-off della saga con protagonista Hailee Steinfeld.