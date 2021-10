Transformers 4, perché Michael Bay ha atteso così tanto per introdurre i Dinobot?

Nel corso della saga di Transformers Michael Bay non si è certo risparmiato in quanto a robottoni: il regista di Armageddon ha potuto dar sfogo a tutta la sua furia distruttiva mettendo in campo un vero e proprio esercito di giganti meccanici, eppure pare aver manifestato un po' di reticenza nell'introdurne una certa specie.

Stiamo parlando dei Dinobot, enormi Transformers dalle sembianze di dinosauri che mai, prima di questo quarto capitolo, avevamo incontrato nel corso del franchise: ma cos'ha spinto un amante delle botte da orbi come il buon Michael Bay ad attendere così tanto per introdurre una categoria di Transformers dal potenziale così alto?

A quanto pare anche il nostro Michael preferì non esagerare, il che è tutto dire: pare infatti che il regista non fosse particolarmente convinto di riuscire a spiegare in maniera soddisfacente il perché dei robottoni venuti dallo spazio dovrebbero prendere le sembianze di esseri vissuti sulla Terra ed estinti milioni di anni prima.

Dopo aver bocciato varie sceneggiature, dunque, Bay si decise a compiere il grande passo in occasione di questo quarto film della saga: credete che sia riuscito a gestire la cosa al meglio? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Transformers 4.