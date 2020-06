Transformers 4, Michael Bay perse la testa con TJ Miller: 'Non fai ridere nessuno!'

L'atmosfera non dev'essere stata sempre delle migliori sui vari set di Transformers: da Megan Fox a TJ Miller, più di un attore sembra avere un pessimo ricordo (a quanto pare ricambiato) della sua collaborazione con Michael Bay.

Se grande risalto mediatico ottennero le esternazioni di Megan Fox che portarono al suo allontanamento da Transformers, però, meno noto è sicuramente il furioso litigio che vide protagonisti TJ Miller e Michael Bay durante le riprese di Transformers 4.

Miller ha più volte ribadito di conservare un pessimo ricordo dei giorni trascorsi con Bay, definendo il regista come un individuo vagamente bipolare. Pare infatti che più di una volta l'uomo dall'esplosione facile abbia davvero perso la testa con l'attore, in particolare, stando ai resoconti, per la sua scarsa attitudine alla comicità.

"Niente di ciò che hai detto è divertente, TJ! Niente di ciò che hai detto in tutta la giornata! Ti abbiamo assunto per essere divertente! Ci sono 300 persone qui! Nessuna di loro sta ridendo! Dici qualcosa di divertente! Ricordati che posso sempre tagliarti dal film" pare abbia sbraitato in maniera abbastanza plateale Bay nei confronti di Miller durante le riprese.

Non un ambiente di lavoro particolarmente rilassato, insomma! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Transformers 4.