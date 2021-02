Transformers 3, il licenziamento di Megan Fox e altre curiosità sul film di Michael Bay

Questa sera su Mediaset 20 torna in onda Transformers 3, terzo film della saga creata e diretta da Michael Bay con protagonisti Shia LaBeouf e Rosie Huntington-Whiteley. Per l'occasione, abbiamo raccolto tutte le curiosità e i retroscena da non perdere sulla realizzazione della pellicola:

Dopo essere apparsa nei primi due film, Megan Fox venne licenziata per via di una diatriba con lo stesso Bay. A decidere la sua sorte però non fu il regista, bensì il produttore esecutivo Steven Spielberg.

Il film ha firmato la prima apparizione dell'Arca , l'astronave con la quale gli Autobot sono arrivati sul nostro sistema solare schiantandosi contro il lato oscuro della Luna (il titolo originale è infatti "Dark of the Moon")

Michael Bay ha deciso di ingaggiare Patrick Dempsey, l'interprete di Derek Sheperd in Grey's Anatomy, dopo averlo incontrato per caso ad un evento organizzato dalla Ferrari a Los Angeles.

Prima di affidare la voce di Sentinel Prime a Leonard Nimoy, il regista provò a convincere niente di meno che Sean Connery, che però rifiutò.

Nonostante la pessima accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico, il film ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar nelle categorie di migliori effetti speciali, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Tuttavia, tutti e tre i premi andarono a Hugo Cabret di Martin Scorsese.

Con un incasso di $1.123 miliardi, Transformers 3 si è piazzato al secondo posto della classifica del box office del 2011, dietro solo a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Il nome "Dreads", usato per riferisi al trio di feroci Decepticon, prende spunto proprio dai tentacoli simili alla celebre acconciatura.

Stando a quanto rivelato da Michael Bay, durante le riprese del film sono stati distrutti ben 532 veicoli.

