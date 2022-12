Transfomers: Il Risveglio, è guerra nel primo trailer: anche Peter Dinklage nel cast!

A cinque anni di distanza da Transformers: L'Ultimo Cavaliere, anche per una delle saghe più amate e discusse al mondo è giunto il momento di ripartire: Transformers: Il Risveglio sembra voler donare al franchise un nuovo inizio, come al solito a suon di robottoni, battaglie per il destino del nostro pianeta e chi più ne ha ne metta.

Proprio come svelatoci dal merchandise di Transformers: Il Risveglio alcuni giorni fa, nel nuovo film vedremo finalmente in azione di Maximal, una nuova generazine di Transformers che prenderà parte all'eterna battaglia tra Autobot e Decepticon: il primo trailer ufficiale rilasciato in queste ore ci regala un assaggio di tutto ciò, promettendo come sempre tanta azione e tante, tante, tante botte tra robot grandi quanto un palazzo.

"Qualcosa si è risvegliato" ci avverte il trailer, prima di introdurci ad uno dei nuovi protagonisti della saga pronto, ovviamente, ad avvertire l'immancabile Optimus Prime del pericolo imminente: da lì in poi le scene d'azione si susseguono una dietro l'altra al solito ritmo sincopato che da sempre contraddistingue la saga, anticipandoci quindi un capitolo che, all'alba di una nuova trilogia di Transformers, punta a riportare il franchise ai fasti perduti ormai da un po' di tempo.

Cosa ve ne pare? Questo Transformers: La Vendetta del Caduto vi sembra promettere bene? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che contestualmente all'arrivo del trailer è stato ufficializzato l'ingresso nel cast del film di Peter Dinklage, Liza Koshy e John Di Maggio.