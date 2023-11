Quale sarà la trama di They Follow? Le teorie sul sequel di It Follow

Tra gli horror di maggior successo degli ultimi 10 anni, It Follow avrà il suo sequel dal titolo They Follow in cui tornerà anche la Jay Height di Maika Monroe e il regista e sceneggiatore David Robert Mitchell. Malgrado i dettagli siano ancora pochissimi abbiamo fatto qualche ipotesi sulla possibile trama del sequel!

Negli ultimi minuti di It Follow è chiaro che i tentativi della giovane e dei suoi amici di uccidere l'entità abbiano avuto come unico risultato quello di indebolirla ma non di eliminarla del tutto. Ma cosa dobbiamo aspettarci da They Follow?

Le possibilità sono molteplici: considerato il ritorno di Monroe sappiamo che ci sarà ancora una volta Jay al centro della vicenda e la strada più banale vede la creatura tornare dalla ragazza. In It Follow abbiamo qualche indizio circa la possibilità che Paul abbia trasmesso la maledizione a una prostituta e ciò potrebbe allontanare la creatura dalla ragazza. Ma, seguendo la logica del film, l'entità una volta ucciso l'ultimo destinatario della maledizione va a ritroso e questa scia di sangue potrebbe riportare proprio a Jay.

Ma la protagonista e le sue amiche, consapevoli di questo meccanismo, potrebbero iniziare una vera e propria caccia ai precedenti partner sessuali colpiti dalla maledizione e incentrare They Follow (e ribaltare il titolo) sulle origini dell'entità. Un'altra teoria si riconduce semplicemente a un titolo che sembra non lasciare adito a dubbi: l'entità pronta a uccidere Jay potrebbe moltiplicarsi e la minaccia, dunque, ingrandirsi ed estendersi a livello globale ( proprio come le malattie a trasmissione sessuale). Proprio su questa base si estende un'ulteriore strada che vede protagonista un nuovo gruppo di personaggi e un'ambientazione diversa, a sostegno del fatto che l'entità malefica opera come un'epidemia. Nuovi protagonisti che, potrebbero mettersi in contatto proprio con Jay e tentare insieme di combattere (ancora una volta per il personaggio di Monroe) le folli creature!

Non ci resta che attendere che a Hollywood le acque si plachino per l'inizio della produzione di They Follow! Ma nell'attesa potete recuperare il primo film e leggere la nostra recensione di It Follow.