Quale sarà la trama di Smile 2? Abbiamo dei dettagli terrificanti per voi

Il sequel di Smile, fenomeno horror del 2022, è tornato a far parlare di sé durante la presentazione di Paramount Pictures al CinemaCon 2024, quando lo studio ha approfittato per svelare nuovi dettagli sulla trama.

Nel corso dell'evento, infatti, Paramount Pictures ha proiettato a porte chiuse una succosa anteprima di Smile 2: purtroppo non è dato sapere se e quando il filmato verrà mai pubblicato online, ma se siete curiosi potete leggere la descrizione del suo contenuto qui sotto.

Stando ai presenti, il filmato teaser di Smile 2 trasmesso al CinemaCon 2024 era incentrato sul nuovo personaggio interpretato da Naomi Scott: l'attrice di Aladdin nel nuovo horror interpreta una celebrità della musica il cui mondo glamour sta per essere trascinato all'inferno, letteralmente. Dopo alcuni scorci delle sue esibizioni da pop star, infatti, il filmato mostra che la protagonista viene aggredita da un uomo (interpretato da Lukas Gage), che irrompe nel suo camerino e le sorride in modo inquietante, sfoggiando l'iconica smorfia che ha fatto di Smile un successo virale. Più avanti, la ragazza viene perseguitata da quell'orribile sorriso anche da un bambino con l'apparecchio ai denti: la nuova protagonista dovrà trovare un modo per spezzare la maledizione prima che per lei sia troppo tardi.

Il cast annunciato di Smile 2 include anche Kyle Gallner (Smile), Rosemarie DeWitt (The Staircase) e Dylan Gelula (Dream Scenario), insieme a Raúl Castillo (Army of the Dead) e Miles Gutierrez-Riley (The Wilds). Smile 2 uscirà nei cinema il 18 ottobre 2024, di nuovo diretto dal regista del primo film Parker Finn, che ha firmato un contratto pluriennale con Paramount.

