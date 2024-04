Quale sarà la trama di Quel Pazzo Venerdì 2? Ecco tutti i dettagli

Arrivano nuovi dettagli sull’attesissimo sequel di Quel Pazzo Venerdì: il film del 2003 con Lindsay Lohan nei panni dell’adolescente Anna Coleman e Jamie Lee Curtis in quelli di sua madre Tess è diventato un fenomeno culturale e i fan chiedono a gran voce un sequel ormai da anni. Quel momento sembra essere finalmente arrivato!

In seguito alla pubblicazione di un selfie che ritraeva di nuovo insieme Lohan e Lee Curtis, non abbiamo dovuto attendere molto per la risposta che tutti stavamo aspettando: quale sarà, dunque, la trama di Quel Pazzo Venerdì 2? A quanto pare, il film sarà incentrato sullo scambio di quattro corpi: Anna è ora una madre single impegnata in una relazione con il ristoratore britannico Eric Davis. La neo coppia ha due figlie, Harper e Lily, entrambe 14enni e avute da precedenti relazioni. Secondo le fonti, Lily e Harper non sembrano andare molto d’accordo e lo scambio potrebbe interessare soprattutto loro. Ma di cosa trattava il primo capitolo del sequel che Lindsay Lohan ha annunciato nei giorni scorsi?

La trama di Quel Pazzo Venerdì vedeva protagoniste Anna Coleman, un’adolescente in perenne lotta con sua madre Tess, psicoterapeuta. Le due avevano difficoltà a capire le rispettive prospettive e si ritrovarono misteriosamente a scambiarsi i corpi dopo aver mangiato insieme un biscotto della fortuna in un ristorante cinese. Tornando al sequel, comunque, sapevate per Quel Pazzo Venerdì 2 dobbiamo ringraziare Halloween Ends?

