Quale sarà la trama di Inside Out 2? Finalmente i primi dettagli!

Pete Docter anticipò nuove emozioni in Inside Out 2, e oggi, a sei mesi di distanza, a fornirci nuovi dettagli sull'attesissima pellicola Pixar è (inaspettatamente) un elenco Amazon: ci riferiamo a un libro che adatterà il film, in linea con la strategia Barnes & Noble che contraddistingue la casa di produzione.

In particolare, l'elenco menziona una "profonda immersione nella mente di Riley", probabilmente legata all'età più avanzata rispetto al primo capitolo: "Preparati a un'altra montagna russa di emozioni con Riley e tutte le sue emozioni!" figura nella descrizione. "La storia si immerge profondamente nella sua mente, esplorando personaggi, sia familiari che nuovi, così come le loro sbalorditive avventure".

Inside Out è un film d'animazione del 2015 diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen: la storia, che alterna il mondo all'interno della mente di Riley Andersen con quello all'esterno, vede le cinque emozioni principali (Gioia, Tristezza, Disgusto, Paura, Rabbia) agire da una postazione di comando per indirizzare la vita della ragazzina undicenne. Eppure, non tutto andrà come previsto... Nel 2016 il film vinse il Premio Oscar e il Golden Globe come miglior film d'animazione, mentre l'incasso complessivo è stato di oltre 850 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il sequel, invece, fu annunciato per la prima volta il 10 settembre 2022: la finestra d'uscita coincide col 14 giugno 2024, ma resta da chiedersi in che misura gli scioperi in corso influenzeranno la produzione. Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Inside Out, un film struggente che parla al cuore.