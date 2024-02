Quale sarà la trama di Deadpool 3? Tra rumor e indiscrezioni, aspettando il trailer

Quale sarà la trama di Deadpool 3? In vista della pubblicazione del primo trailer di Deadpool 3, che potrebbe anche svelare il tanto atteso cast di Fantastici 4, facciamo un recap di tutto ciò che sappiamo sulla storia del film.

L'unica sinossi ufficiale attualmente pubblicata dai Marvel Studios in merito a Deadpool 3 anticipa solo che 'quell'irresponsabile di Deadpool cambierà la storia del MCU insieme a Wolverine', ma fortunatamente il noto insider My time to shine hello, il cui 'curriculum' in fatto di scoop e anticipazioni ha pochi eguali nel settore, nelle scorse settimane è stato in grado di anticipare diversi dettagli sulla trama di Deadpool 3.

In base alle fonti delle scooper, gli eventi di Deadpool 3 si svolgeranno dopo il finale della stagione 2 di Loki, con la TVA ora a conoscenza del fatto che i Kang sono pronti a radunarsi per scatenare una nuova Guerra Multiversale: per correre ai ripari la TVA decide di creare a sua volta un esercito di eroi del Multiverso, per lo più provenienti da mondi morenti, per combattere il Consiglio dei Kang. Il nuovo leader della TVA Mr. Paradox (che sostituirà Mobius: stando allo scooper, Owen Wilson sarebbe dovuto apparire in Deadpool 3 con un cameo, ma i Marvel Studios hanno deciso di lasciarlo fuori per riproporlo in un ruolo più ampio nei prossimi film degli Avengers) decide di reclutare Wolverine e affidargli la guida di questo nuovo team di supereroi.

Nel frattempo Deadpool, che è prigioniero della TVA con l'accusa di aver manipolato il tempo in Deadpool 2, viene a sapere che Wolverine è nel mirino dell'organizzazione ed evade: il problema è che a lui non importa nulla della Guerra del Multiverso, e il suo piano sarà quello di convincere Wolverine a stare con lui per diventare migliori amici.

Naturalmente dobbiamo sottolineare che quelle che avete appena letto non sono informazioni ufficiali, e che per saperne di più sulla trama di Deadpool 3 i fan dovranno aspettare almeno la pubblicazione del trailer: fortunatamente mancano solo poche ore, con le ultime indiscrezioni che hanno anche anticipato quanto durerà il trailer di Deadpool 3.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024 e sarà l'unico film MCU ad uscire al cinema nel corso dell'anno.