Quale sarà la trama di Bridget Jones 4? Nel libro c'è un risvolto tragico!

Il nuovo anno porta con sé una carrellata di buoni propositi e ne sa qualcosa la nostra amatissima Bridget Jones, che ci guida ormai da anni nelle peripezie di una vita da single con quel suo aplomb in cui tutti siamo riusciti ad immedesimarci almeno una volta nella vita.

I fan della single più amata del cinema possono tirare un sospiro di sollievo: le riprese del quarto capitolo inizieranno a maggio! (Qui trovate tutti i dettagli su data d’uscita e attori confermati in Bridget Jones 4). Il fenomeno culturale Il diario di Bridget Jones, che ha portato ad un successo al botteghino senza precedenti e ad una nomination all’Oscar per la sua attrice protagonista Renée Zellweger, è basato sul libro del 1996 scritto dall’editorialista Helen Fielding arrivando a vendere ben 15 milioni di copie e dando vita ad un’icona britannica.

Il riadattamento cinematografico era arrivato nelle sale nel 2001 incassando 282 milioni di dollari al botteghino e seguiva le vicende di una trentaduenne Jones mentre cerca di trovare l’amore, la fiducia in sé stessa e cercando di cambiare le brutte abitudini che si trascinava dietro da anni, come quello di bere meno e smettere di fumare (a proposito, sapevate che Renée Zellweger fumò delle sigarette alle erbe per le riprese di Bridget Jones?). Il primo successo fu seguito da Che pasticcio, Bridget Jones! (2004) e Bridget Jones’s Baby (2016) che replicarono lo stesso successo, record per qualsiasi commedia romantica. Ora, secondo il Mail on Sunday, è in lavorazione un quarto film, basato sul libro del 2013 Bridget Jones’s Diary: Mad About The Boy che seguirebbe la 51enne (Bridget Jones) madre single di due figli mentre naviga tra app di appuntamenti in un’era social.

Nel libro scopriamo che Darcy muore in un tragico incidente e Bridget si ritrova da sola. Tuttavia, secondo il Mail on Sunday, non sembrerebbe essere stata confermata la fedeltà ai libri e potrebbe, quindi, prendere una svolta del tutto nuova. Non ci resta che attendere il ritorno della perenne single più amata!