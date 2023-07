Trainspotting, Irivne Welsh parla del musical teatrale: 'Sarà ancora più dark'

Irvine Welsh è senza dubbio uno degli autori più influenti della sua generazione ed è riuscito a diventare un fenomeno mainstream grazie al bellissimo adattamento del suo romanzo Trainspotting da parte di Danny Boyle. Parlando del nuovo musical teatrale traposto dall’opera, l’autore scozzese ha assicurato che sarà più crudo del libro e del film.

Quello diretto da Boyle e che con protagonista Ewan McGregor è uno dei film che parlano di sostanze stupefacenti più riuscito degli ultimi trent’anni, diventando un cult per la generazione post-crisi dell’eroina e lasciando un segno indelebile nella storia del cinema. Consigliamo a tutti di vederlo e, in tal senso, lasciamo, per i più diffidenti, la nostra recensione di Trainspotting.

In attesa di poter presentare il musical che verrà trasposto dal romanzo del 1993, Irvine Welsh ha parlato all’Observer dei motivi che lo hanno spinto a portare in teatro la sua opera, di come sarà realizzato il pezzo teatrale e di quanto sia attuale il suo libro più famoso, ancora estremamente influente.

Queste le parole dello scrittore: “Volevo fare qualcosa di molto differente sia dal film che dalle altre due versioni teatrali. Quindi ci saranno nuovi personaggi e, a essere onesto, sarà abbastanza più dark sia del libro che del film. Sarà piuttosto intenso, ma speriamo sia una grande esperienza”.

Quindi ha continuato: “Phil McIntyre mi ha chiesto per anni di farlo e io ho sempre detto di no. Poi ho pensato che se non lo faccio io lo farà qualcun altro quando io sarò su un’urna sopra il camino, quindi tanto valeva che lo facessi io”.

Welsh ha poi spiegato che lo spettacolo conterrà delle canzoni nuove e si è lasciato andare a delle riflessioni sull’importanza del suo libro: “Stavo scrivendo di cose per le quali allora non esistevano etichette, come la mascolinità tossica. I personaggi avevano crisi esistenziali e di salute mentale e, in realtà, cosa c’è di diverso oggi? C’è da meravigliarsi se le persone non sanno quale sia il loro posto nel mondo? Il capitalismo è in via d’estinzione, ma non siamo abbastanza maturi per il socialismo, e invece stiamo sonnambulando verso una sorta di modello fascista e praticamente tutto è tossico”.

Come al solito un Welsh senza freni, dunque, che non sembra risentire troppo degli anni che passano quando si tratta di dare una sua versione della società. A proposito di film che parlano di droghe ed esperienze psicotrope, vi lasciamo a cinque cult ‘tossici’ da riscoprire insieme a Trainspotting.