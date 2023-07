Trainspotting, Ewan McGregor mostrava la scena del gabinetto ai figli per ridere

Il fatto che Trainspotting sia stato innalzato a un cult del cinema è ormai un dato di fatto. Nonostante ciò, la pellicola continua a non essere particolarmente adatta ai più piccoli per i temi trattati e per il modo in cui vengono affrontati. Ewan McGregor, però, non sembra essere d'accordo.

Presente Karlovy Vary Film Festival insieme alla figlia Clara, anche lei attrice, l'attore ha raccontato di aver mostrato la celebre scena del gabinetto di Trainspotting ai propri figli in giovane età, solo per ridere. Nel film il luogo viene presentato come il "peggior gabinetto della Scozia", idea confermata nel momento in cui vediamo il protagonista, vittima di una crisi causata dalla dipendenza da droga, "tuffarsi" nel lurido bagno per cercare di recuperare della eroina.

Di recente è stata presentata l'idea di un musical ancor più dark di Trainspotting che lascia ben sperare per l'adattamento teatrale. McGregor ha raccontato come mostrare quelle scene ai suoi figli sia stato surreale. "Non ero presente quando [mia figlia] Clara ha visto 'Trainspotting' per la prima volta", ha detto McGregor. “Ma mostravo ai miei figli la scena del gabinetto. Solo per ridere. È una situazione unica, forse, per un padre poter mostrare ai suoi figli le riprese di lui che scende nel gabinetto" ha concluso.

