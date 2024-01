Training Day, secondo Denzel Washigton fu il più grande ruolo della sua carriera!

Training Day è la pellicola che ha portato, con qualche anno di ritardo, Denzel Washington a conquistare il suo meritatissimo Oscar. L'attore, nonostante nella sua carriera abbia ricoperto ruoli molti differenti in generi diversi si è sempre dimostrato molto legato a questo film.

Era il 2001 quando al cinema arrivava Training Day, pellicola diretta da Antoine Fuqua che vede come protagonisti Washington ed Ethan Hawke nei panni di un poliziotto della narcotici esperto e di un giovane al suo primo giorno di lavoro. In un viaggio nelle viscere della Los Angeles corrotta, il collega più esperto ed anziano vestirà quasi i panni di un cicerone, pronto ad aprire gli occhi del giovane idealista e fargli vedere la corruzione del loro lavoro.

La Warner si sta preparando per la realizzazione di un prequel di Training Day non lasciando in alcun modo da parte i propri protagonisti. Infatti, la vera grande forza del film sono le interpretazioni dei suoi attori capaci di raccontare tutte le ambiguità più profonde del lavoro del poliziotto. Dopo anni, Denzel Washington continua a definire il suo ruolo di Alonzo Harris come il migliore della sua carriera sia per interpretazione che per impegno messo per incarnare il ruolo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Training Day. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!