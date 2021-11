Train to Busan, svelato il titolo del remake? Il riferimento a New York non lascia dubbi

Il remake di Train to Busan prodotto da James Wan è una realtà dal 2018, ma solo recentemente abbiamo potuto raccontarvi alcune novità sull'attesa produzione diretta da Timo Tjahjanto.

Adesso, stando a quanto riportato nelle scorse ore, il remake americano dalla lunga gestazione della hit coreana del 2015 diretta da Yeon Sang-Ho ha apparentemente sfoggiato un nuovo titolo: Last Train To New York. Il che suggerisce che il regista Timo Tjahjanto, metà del duo horror The Mo Brothers e noto per il suo lavoro nel franchise di film antologia V/H/S, ambienterà il suo film su diretto per la Grande Mela, meta preferita dei disaster-movie hollywoodiani.

Ricordiamo che il remake di Train to Busan è in lavorazione dal 2016, ovvero circa un minuto dopo che il mondo si rese conto che l'idea di Yeon era riuscita ad incassare quasi 100 milioni al botteghino internazionale con un misero budget di 8,5 milioni di dollari. Tuttavia la notizia del remake in lingua americana è stata accolta con una discreta quantità di scetticismo dai fan dell'originale, cosa che ha portato il regista a rispondere con diplomazie e ottimismo alle critiche sul remake di Train to Busan.

Proprio poche ore fa, tra l'altro, è stato annunciato che lo stesso Tjahjanto è stato scelto per dirigere il remake di Trappola in alto mare, celebre cult con Steven Seagal.