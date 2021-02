Train to Busan, svelato il regista che dirigerà il remake americano prodotto da James Wan

È Deadline a riportare la notizia dell'ingaggio del regista scelto da James Wan per dirigere il remake americano di Train to Busan, film sud coreano scritto e diretto da Yeon Sang-ho che a quanto pare sarà curato da Timo Tjahjanto, uno dei registi che hanno preso parte al progetto V/H/S.

Nel film originale, un virus letale non identificato si diffonde velocemente nel paese: il governo coreano è costretto a dichiarare la legge marziale. Le persone che si trovano su un treno per Busan, città che è riuscita ad arginare l'epidemia con successo, devono lottare per la propria sopravvivenza. Da Seoul a Busan sono 453 km e l'unico modo per rimanere vivi è salire sul treno.



Lo scorso anno è uscito anche il sequel, Train to Busan Presents: Peninsula, sequel originale del film sempre scritto e diretto da Yeon Sango-ho. Il film si svolge quattro anni dopo gli eventi di Train To Busan e Seoul Station, ma non continua quella storia e avrà personaggi diversi: l'autorità governativa è stata decimata dopo lo scoppio di epidemia zombi che ha distrutto la Corea, e non è rimasto altro che il profilo geografico del luogo, che ormai è una landa desolata.



