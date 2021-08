Train to Busan, il regista del remake risponde alle critiche: 'Supereremo le aspettative'

La notizia di un remake di Train to Busan è nota da tempo, ma è solo nell'ultimo periodo che sul web se ne parla con più costanza, e molti utenti sembrano piuttosto perplessi, se non apertamente contrari, a un riadattamento dell'horror in lingua inglese. Eppure, dopo Saw e The Conjuring, il nome del produttore James Wan dovrebbe essere una garanzia.

Il regista del remake di Train to Busan sarà Timo Tjahjanto, che ha già diretto alcuni horror indonesiani come May the Devil Take You e The Night Comes for Us. Tjahjanto è recentemente intervenuto su Twitter per rispondere alle critiche e alle preoccupazioni dei fan.

"Quando il tuo account si riempie all'improvviso e il più delle volte riguarda il remake di Train to Busan. Nelle parole di James Wan: Timo, dobbiamo superare e andare oltre le aspettative di tutti, proprio come è successo con molti altri remake, come quello di The Ring o di L'alba dei morti viventi. Chi sono io per deludere il mio capo?"

In un commento successivo Timo Tjahjanto ha continuato: "Devo aggiungere che James è stato il mio eroe sin dai tempi del college. Da ragazzo del sud-est asiatico proveniente da una famiglia convenzionale della classe media che non incoraggia esattamente sforzi artistici come far saltare in aria teste o spalmare sangue finto, la sua ascesa da SAW ha ispirato molti di noi seguaci del genere."

Uscito nel 2016, Train to Busan racconta le vicende di un gruppo di passeggeri su un treno ad alta velocità tra le città coreane di Seoul e Busan, nel bel mezzo di un'apocalisse zombie.