Train to Busan: in arrivo il sequel, diretto ancora da Yeon Sang-ho

Il regista coreano Yeon Sang-ho ha dichiarato a ScreenDaily di essere a lavoro sul sequel di Train to Busan, acclamato horror a tema zombie uscito nel 2016.

Il film di Yeon Sang-ho è stato osannato dalla critica ad eletto come uno dei migliori horror degli anni 2000, e annoverato fra i più grandi zombie movie di tutti i tempi.

Alla sua uscita Train to Busan riscosse talmente tanto successo in patria e nel mondo (fu presentato in anteprima a Cannes) da meritarsi la produzione di un prequel animato, il bellissimo Seoul Station. Ed è notizia di oggi che molto presto arriverà un sequel.

Ad annunciarlo il regista in persona nel corso di una recente intervista: il film è attualmente conosciuto non come Train to Busan 2, ma come Bando, letteralmente "penisola". Sang-ho ha dichiarato: "È un'estensione di Train To Busan. In questo nuovo film il virus si è diffuso in tutta la Corea. Ovviamente avremo dei nuovi personaggi, ma il film condivide la stessa visione del mondo rispetto al primo e da quegli eventi partirà per scoprirne le conseguenze."

L'autore in questi giorni è alle prese con le fasi finali della sceneggiatura, ed ha affermato che ha intenzione di iniziare le riprese nei primi mesi del 2019. Ha anche precisato che Bando non sarà accompagnato da un prequel animato. "Mi sto concentrando esclusivamente su questo film, al momento."