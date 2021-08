Quali sono i trailer più visti di sempre? Ecco la classifica dei record

Nei giorni scorsi è arrivato finalmente in rete il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home e, forte di mesi di attesa e speculazioni sulla trama, ha superato di gran lunga Avengers: Endgame come il filmato promozionale di un film più visto di sempre nelle prime 24 ore. Ma quali sono gli altri trailer da record?

Dopo i già citati No Way Home (355 milioni di visualizzazioni totali) e Endgame (355 milioni) , a concludere il posto troviamo un'altra pellicola recente del Marvel Cinematic Universe - vi anticipiamo che l'intera classifica è composta da film usciti al massimo nel 2017 - ovvero l'Avengers: Infinity War che ha introdotto Thanos come antagonista principale.

Al quarto e quinto posto seguono invece il remake "live-action" de Il Re Leone e il primo capitolo di IT, che nel primo giorno di vita hanno raggiunto rispettivamente 230 e 197 milioni di spettatori. Infine chiudono questa top 7 il rifacimento di Mulan e Fast & Furious 9.

Ecco la classifica completa (via Culture Crave):

Spider-Man: No Way Home - 355 milioni Avengers: Endgame - 289 milioni Avengers: Infinity War - 230 milioni Il Re Leone - 224.6 milioni IT - 197 milioni Mulan - 175.1 milioni Fast & Furious 9 -151 milioni

Nel frattempo, Tom Holland ha celebrato il record ottenuto da Spider-Man: No Way Home.