Il primo trailer di Venom 2 dovrebbe arrivare questa settimana

Qualche ora fa vi abbiamo confermato che Sony ha rinviato le uscite di numerosi film attesi per l'estate, inclusi Ghostubusters e Morbius, ma al momento Venom 2 è ancora confermato per ottobre prossimo.

Secondo quanto riferito da Deadline (via CBM), il sequel diretto da Andy Serkis arriverà ancora nelle sale il 2 ottobre, ma il rapporto menziona anche che il primo trailer del film potrebbe arrivare questa settimana.

Per i fan sarebbe certamente una gradita distrazione in questi momenti difficili, quella che riportano Deadline e CBM è per ora solo una voce non confermata ufficialmente, quindi per ora si può soltanto aspettare.

Venom 2, lo ricordiamo, vedrà Tom Hardy riprendere il ruolo di Eddie Brock, mentre Woody Harrelson tornerà nei panni di Cletus Cassady, alias Carnage, introdotto nella scena post-credit del primo film. Il sequel vede anche il ritorno di Michelle Williams nei panni di Anne Weying e soprattutto l'esordio di due nuove new entry, Naomi Harris nei panni di Shriek e Stephen Graham in un ruolo attualmente sconosciuto.

Come Morbius, il film dovrebbe essere legato al Marvel Cinematic Universe, come anticipato da un post promozionale di Flash Thompson qualche tempo fa.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Il primo capitolo vi aveva convinto? Ditecelo nella sezione dei commenti.