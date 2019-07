Finalmente il primo trailer ufficiale del thriller all-star Knives Out di Rian Johnson

Come promesso ieri da Rian Johnson, ecco finalmente sbarcare online il primo, promettente e intrigante trailer ufficiale dell'attesissimo Knives Out, lettura in chiave moderna del thriller di stampo whodunit (quello alla Agatha Christie) che vede protagonista un cast d'eccezione capitanato da Daniel Craig.

La storia del film ricorda infatti da vicino i gialli alla Dieci piccoli indiani o Assassinio sull'Orient Express, con un folto gruppo di potenziali assassini che qui appartengono tutti alla stessa famiglia, il che richiama vagamente anche Uomini che odiano le donne. Ambientato quasi interamente in una grande magione, la trama inizia quando il patriarca di una ricca famiglia viene ucciso misteriosamente in casa, costringendo tre detective a raggiungere il posto per indagare sull'orribile morte, in cui potrebbero essere coinvolti uno o più membri della famiglia.



Knives Out ha un cast all-star che insieme a Craig vede protagonisti Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford e moti altri. Il trailer sembra proprio essere quello mostrato al Cinemacon di Las Vegas qualche mese fa, vista le descrizione combaciante di diverse scene, tra cui spicca sicuramente quella dove il personaggio di Evans comincia ad augurare a ogni parente o amico di "mangiarsi la me**a". È già un cult!



L'uscita è prevista nelle sale americane il prossimo 27 novembre.