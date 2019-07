Primo trailer ufficiale per JoJo Rabbit, nuovo film scritto e diretto da Taika Waititi

Continua la settimana super-intensa di Taika Waititi, che dopo la presentazione ufficiale di Thor: Love & Thunder ci mostra finalmente la sua ultima fatica, la commedia satirica su Adolf Hitler JoJo Rabbit.

In occasione dell'annuncio in concorso come anteprima mondiale al Toronto Film Festival, infatti, l'opera scritta, diretta e interpretata dal regista di Thor: Ragnarok ha debuttato nel primo filmato promozionale, come potete vedere comodamente all'interno della news: nel cast, oltre ovviamente allo stesso Waititi, anche Scarlett Johansson e Sam Rockwell.

Tra gli altri anche Rebel Wilson (Pitch Perfect), Alfie Allen (Game of Thrones, John Wick), Thomasin McKenzie (Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate), Stephen Merchant (Logan) e per la prima volta sullo schermo Roman Griffin Davis, nei panni del protagonista Jojo.

Come si può intuire dal filmato, Waititi porterà il suo caratteristico stile di umorismo (che una didascalia del trailer viene ribattezzato "visionistico") in una storia che segue un goffo ragazzo tedesco (Roman Griffin) allevato da una madre single (Scarlett Johansson), il cui unico alleato è il suo amico immaginario Hitler (Waititi). Il suo ingenuo patriottismo viene messo alla prova quando incontra una giovane ragazza (Thomasin McKenzie) che stravolge le sue visioni del mondo, costringendolo ad affrontare le sue più grandi paure.

Per altri approfondimenti, leggete le irriverenti dichiarazioni di Waititi su Hitler.