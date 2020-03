Primo trailer ufficiale per l'intrigante Bloody Hell con Ben O'Toole

Spesso Bloody Disgusting ci fa scoprire delle piccole perle indipendenti di cui non conoscevano neanche l'esistenza, ed è il caso di ringraziare il sito cugino americano per averci fatto scoprire questo intrigante Bloody Hell diretto da Alister Grierson (Sanctum) e con protagonista l'attore Ben O'Toole (Detroit, 12 Soldiers).

Come scrive il sito, il film segue la storia di un uomo dal passato misterioso (O'Toole) che fugge dal paese dove è nato e cresciuto per scappare dal proprio inferno personale, solo per arrivare in un posto peggiore. Decisamente peggiore.



È interessante vedere come ci sia un mix d'azione, thriller e commedia che ricorda quasi da vicino lo street style registico di Guy Ritchie, con tutte le dovute e necessarie differenze. È tutto molto pop e impostato al dialogo veloce e alla battuta sagace, c'è anche un voiceover narrativo e... il protagonista interpretato da O'Toole parla da solo, immaginandosi una versione di sé con cui interloquire.



Di base, comunque, il film è un horror e a metà trailer si percepisce il ribaltamento di toni e la violenza molto più insistente rispetto all'inizio. L'obiettivo del protagonista? Fuggire da un'intera famiglia di psicopatici che vogliono ucciderlo per divertimento.



Che dire: siamo davvero curiosi. L'uscita è prevista per il 2020. Che ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti.



Vi lasciamo alla recensione di Detroit con Ben O'Toole.