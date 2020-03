Il trailer di True History of the Kelly Gang mostra George Mackay nei panni del fuorilegge

IFC Films ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di True History of the Kelly Gang, film basato sulla storia dell'iconico fuorilegge australiano presentato alla scorsa edizione del Toronto International Film Festival, che vedrà come protagonisti George Mackay e Russell Crowe.

Questa la sinossi della pellicola: "Nelle terre desolate dell'Australia del 19° secolo, il leggendario fuorilegge Ned Kelly cresce sotto il controllo sanguinoso e intransigente degli inglesi. Il cibo scarseggia, la sopravvivenza è fatta di conflitti quotidiani, e i colonizzatori sfruttano ogni occasione per far sentire le loro vittime impotenti con brutale violenza. Nel disperato tentativo di innescare una ribellione, la madre di Ned Kelly vende il figlio al famigerato bushranger Harry Power, sotto la guida del quale scoprirà di provenire da una famiglia di guerrieri chiamati Sons of Sieve. Alimentato dalla sua discendenza e da un'insaziabile voglia di vendetta, Ned Kelly guida un'esercito di anarchici contro gli oppressori in uno degli attacchi più audaci a cui il paese abbia mai assistito."

Mackay, apparso di recente nell'acclamato 1917 di Sam Mendes, veste i panni di Kelly Gang, mentre Crowe interpreta Harry Power. Nel nutrito cast troviamo anche Nicholas Hoult, Essie Davis, Orlando Schwerdt, Charlie Hunnam, Thomasin McKenzie, quest'ultima apparsa nel Jojo Rabbit di Taika Watiti.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da Peter Carey, The True History of Kelly Gang è diretto da Justin Kurzel e debutterà nelle sale americane (Coronavirus permettendo) il prossimo 24 aprile, con l'uscita in digitale prevista per l'8 maggio.