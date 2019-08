Il trailer di Tenet è stato mostrato in segreto durante l'anteprima di Hobbs & Shaw

E' sorprendente come non sia sorprendente che Christopher Nolan abbia scelto di sorprendere gli ignari spettatori di Hobbs & Shaw per mostrare le prime immagini di Tenet, il suo nuovo misterioso progetto.

Ieri sera, durante un'anteprima pubblica negli USA dello spin-off di Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham, il primo, brevissimo teaser per l'atteso lungometraggio è comparso all'improvviso sullo schermo: secondo la testimonianza di chi era presente, il filmato dura soltanto quaranta secondi e mostra un primo piano di John David Washington, con l'unico altro indizio fornito da una tagline che recita "è tempo di un nuovo protagonista".

Che il film abbia a che fare in qualche modo con lo scambio di corpi? A questo punto vale tutto, dato che non si ha alcuna informazione sulla trama se non che sarà (o meglio dovrebbe) essere ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale, con il film descritto come un grande action dal budget stratosferico ($250 milioni circa, il più alto dell'intera carriera del cineasta).

Inoltre, la parola "tenet", oltre ad essere un palindromo, è traducibile con "dogma", o "canone", o ancora "principio".

Quali sensazioni vi suscita la tagline? Secondo voi di cosa parlerà la storia, in base a questi pochissimi indizi?

In attesa del debutto online del teaser, discutiamone nei commenti.

Vi ricordiamo che il film uscirà tra meno di un anno, il 17 luglio 2020, sarà girato in Imax e vanterà nel cast Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia e Michael Caine.

Per altre informazioni vi invitiamo a recuperare le nostre foto esclusive dal set di Tenet.