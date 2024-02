Quali trailer ci saranno al Super Bowl 2024? Da Deadpool 3 a IF, tutti i film più attesi

Quali trailer ci saranno al Super Bowl 2024? L'evento sportivo è un punto di riferimento anche per i non-sportivi grazie al gran numero di trailer e teaser esclusivi che Hollywood sceglie di concentrare prima, durante e dopo la partita, e anche quest'anno i nomi coinvolti saranno tanti.

Considerando che l'avventura del primo Deadpool di Ryan Reynolds era iniziata proprio da uno spot del Super Bowl, tanto gli insider quanto gli analisti del settore danno quasi per scontato il trailer di Deadpool 3, nuovo film Marvel Studios diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds e da Hugh Jackman nei panni di Wolverine, mentre un altro film Disney che potrebbe essere pubblicizzato domenica è Il regno del pianeta delle scimmie dei 20th Century Studios, che uscirà al cinema dal 10 maggio.

La Paramount, la cui rete gemella CBS trasmetterà il Super Bowl, pubblicizzerà sicuramente Bob Marley: One Love - che debutterà a San Valentino - A Quiet Place: Day One e IF, diretto da John Krasinski e interpretato sempre da Ryan Reynolds: in queste ore, un primo spot di If è già arrivato online, confermando che durante il Super Bowl verrà pubblicato il trailer ufficiale (lo spot ha generato 20 milioni di visualizzazioni nelle prime otto ore online, secondo Paramount).

Anche la Universal avrà una forte presenza al Super Bowl: si ritiene infatti che lo studio abbia preparato teaser trailer per le sue uscite estive, come The Fall Guy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, Cattivissimo Me 4 di Illumination e Kung Fu Panda 4 della DreamWorks Animation. Infine, sembra che Warner Bros. e Sony salteranno completamente l'evento, sebbene la Warner abbia ampiamente pubblicizzato Dune: Parte 2 durante le partite del campionato AFC e NFC del 28 gennaio scorso.

Per altri contenuti vi segnaliamo che in questi giorni è stata diffusa online una prima descrizione del teaser di Deadpool 3: sarà confermata dallo spot ufficiale?