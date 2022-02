I trailer del Super Bowl 2022: da Obi-Wan Kenobi a Il signore degli anelli, cosa vedremo?

Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio del Super Bowl 2022, il seguitissimo evento sportivo dell'NFL che attira su di sé anche gli sguardi di chi di football capisce poco o nulla: il motivo?, i tantissimi trailer di film e serie tv che debutteranno nel corso della diretta.

Ma, nello specifico, quali trailer vedremo durante il Super Bowl 2022? Il costo medio di uno spot quest'anno sarà della cifra mostruosa di 6,5 milioni di dollari, dunque a parte le eventuali sorprese super top-secret abbiamo già qualche certezza in fatto di show e film presenti all'evento. Per ingannare l'attesa vi forniamo qui sotto un rapido elenco per i film e le serie tv più attese, tra conferme e indiscrezioni:

Il signore degli anelli: Gli anelli del potere : il primo trailer della serie Amazon Prime Video è stato confermato per il Super Bowl 2022, con Vanity Fair che ha riportato in esclusiva la notizia dopo aver pubblicato le prime foto de Gli anelli del potere qualche giorno fa.

: il primo trailer della serie Amazon Prime Video è stato confermato per il Super Bowl 2022, con Vanity Fair che ha riportato in esclusiva la notizia dopo aver pubblicato le prime foto de Gli anelli del potere qualche giorno fa. Black Adam : The Rock sarà personalmente presente allo stadio, e anche se la Warner ha pubblicato il trailer del 2022 della DC Films, un unico spot con le immagini di tutti i cinecomics in uscita nel corso dell'anno come The Batman, Flash e Aquaman 2, è altamente probabile che Black Adam si mostrerà con un trailer ufficiale in vista dell'uscita nelle sale fissata per il 29 luglio prossimo.

: The Rock sarà personalmente presente allo stadio, e anche se la Warner ha pubblicato il trailer del 2022 della DC Films, un unico spot con le immagini di tutti i cinecomics in uscita nel corso dell'anno come The Batman, Flash e Aquaman 2, è altamente probabile che Black Adam si mostrerà con un trailer ufficiale in vista dell'uscita nelle sale fissata per il 29 luglio prossimo. Obi-Wan Kenobi : con The Book of Boba Fett appena concluso e la data d'uscita della prossima serie tv di Star Wars fissata al 25 maggio prossimo, non sarebbe spregiudicato aspettarsi un primo trailer per la mini-serie con protagonista Ewan McGregor: qualche giorno fa la Lucasfilm ha pubblicato il poster ufficiale di Obi Wan Kenobi, e le tempistiche di marketing farebbero pensare ad uno spot durante il Super Bowl, anche se non c'è nulla di confermato ufficialmente al momento.

: con The Book of Boba Fett appena concluso e la data d'uscita della prossima serie tv di Star Wars fissata al 25 maggio prossimo, non sarebbe spregiudicato aspettarsi un primo trailer per la mini-serie con protagonista Ewan McGregor: qualche giorno fa la Lucasfilm ha pubblicato il poster ufficiale di Obi Wan Kenobi, e le tempistiche di marketing farebbero pensare ad uno spot durante il Super Bowl, anche se non c'è nulla di confermato ufficialmente al momento. Marvel Studios : la Marvel è stata molto presente al Super Bowl negli scorsi anni, e ci sono almeno due progetti dall'uscita molto prossima che godrebbero alla grande di una pubblicità durante l'evento, vale a dire Moon Knight (marzo) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maggio). Anche in questo caso, però, non ci sono notizie ufficiali.

: la Marvel è stata molto presente al Super Bowl negli scorsi anni, e ci sono almeno due progetti dall'uscita molto prossima che godrebbero alla grande di una pubblicità durante l'evento, vale a dire Moon Knight (marzo) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (maggio). Anche in questo caso, però, non ci sono notizie ufficiali. Netflix (Stranger Things): Netflix ha già presentato il trailer di The Adam Project, ma i fan aspettano da tempo il filmato promozionale della nuova stagione di Stranger Things: come per Obi-Wan e i titoli Marvel, comunque, nessuna conferma è ancora arrivata al momento della stesura di questo articolo.

