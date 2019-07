Il trailer di Spie Sotto Copertura, film d'animazione con Will Smith e Tom Holland

E' dal 2017 che si parla di Spie Sotto Copertura, quando cioè Will Smith e Tom Holland entrarono nel progetto degli Blue Sky Studios, e dopo un primo trailer ufficiale distribuito a novembre 2018, finalmente possiamo dare un'altra occhiata all'interessante film d'animazione.

L'opera, come potete vedere dal filmato proposto nell'articolo, racconterà la storia di Lance e Walter, due personaggi che proprio non potrebbero essere più diversi: il primo è una spia particolarmente cool e affascinante, mentre l’altro è un ragazzino nerd che passa il tempo ad inventare fantastici gadget ... che Lance usa nel suo lavoro.

Le loro vite entreranno in contatto a causa di un evento straordinario, che permetterà loro di imparare a fare affidamento l’uno sull’altro nel tentativo di salvare il mondo, come una sorta di James Bond e il suo giovane Q trasferitosi sul campo.

Il film, adattamento del cortometraggio del 2009 Pigeon: Impossible di Lucas Martell, è stato scritto da Brad Copeland e diretto da Nick Bruno e Troy Quane. L'uscita prevista per il mercato statunitense è fissata al 25 dicembre 2019: per il momento quella per il circuito italiano è sconosciuta, quindi restate con noi per futuri aggiornamenti.

Tra i maggiori successi dei Blue Sky Studios ricordiamo la saga de L'Era Glaciale, Rio e Ferdinand.